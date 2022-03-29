Крупнейший в мире производитель подшипников остановил завод в РФ

Крупнейший производитель подшипников в мире и России, шведская компания SKF, заявила об остановке своего завода в РФ.

Об этом сообщил бизнесмен и экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из России, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.

"Но сейчас нам стало известно, что SKF все-таки остановило свой завод. Снабжение подшипников прекратилось – об этом на внутреннем портале компании сообщил ее президент. Мы искренне благодарим за эту позицию наших партнеров из Швеции", – написал Дубилет.

Подшипники, поясняет он, поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе.

По словам Дубилета, специалисты говорят, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца.

"Кроме SKF, в России есть еще два основных иностранных производителя подшипников — американские компании Amsted Rail и Timken. Эти компании пока также официальных заявлений не делали", – сообщил Дубилет и посоветовал приготовиться активистам в штатах Иллинойс и Огайо, где расположены хед-офисы этих компаний.