Bloomberg останавливает работу в России и Беларуси из-за войны против Украины

Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, приостанавливает свою работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, но медиа ресурс продолжит работать.

Об этом сообщается на сайте холдинга.

Клиенты в этих странах не будут иметь доступ к ни одному из финансовых продуктов Bloomberg, в частности Terminal (один из главных терминалов для финансистов и трейдеров ценными бумагами), электронной трейдинговой платформы и т.д.

Функции торговли рядом русских ценных бумаг также были отключены в согласовании с интернациональными санкциями. Российские акции были изъяты из глобальных индексов акций Bloomberg 9 марта, а его облигации изымаются из индексов с фиксированным доходом при перебалансировании в конце месяца.

Приостановка в то же время не повлияет на Bloomberg.com.

Еще 4 марта Bloomberg заявил, что приостановит работу своих журналистов в России после кремлевского "закона о фейках".