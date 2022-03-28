Bloomberg останавливает работу в России и Беларуси из-за войны против Украины
Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, приостанавливает свою работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, но медиа ресурс продолжит работать.
Об этом сообщается на сайте холдинга.
Клиенты в этих странах не будут иметь доступ к ни одному из финансовых продуктов Bloomberg, в частности Terminal (один из главных терминалов для финансистов и трейдеров ценными бумагами), электронной трейдинговой платформы и т.д.
Функции торговли рядом русских ценных бумаг также были отключены в согласовании с интернациональными санкциями. Российские акции были изъяты из глобальных индексов акций Bloomberg 9 марта, а его облигации изымаются из индексов с фиксированным доходом при перебалансировании в конце месяца.
Приостановка в то же время не повлияет на Bloomberg.com.
Еще 4 марта Bloomberg заявил, что приостановит работу своих журналистов в России после кремлевского "закона о фейках".
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