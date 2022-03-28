"Укртелеком" испытал масштабную кибератаку, работу начали возобновлять
В понедельник враг осуществил на IT-инфраструктуру Укртелекома мощную кибератаку, которая вывела из строя работу интернета более 70% пользователей – работу сервисов начали восстанавливать.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.
"Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, других военных формирований и пользователей критической инфраструктуры мы вынуждены были временно ограничить предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов", - отмечает Укртелеком.
В настоящее время атака отбита, оказание услуг постепенно возобновляется.
"Просим прощения за временные неудобства и просим уважаемых абонентов отнестись с пониманием к специфике работы в военное время", - добавили в компании.
Напоминаем:
Сеть телекоммуникационной компании "Укртелеком" обеспечивает доступность услуг на уровне 80% довоенного покрытия, однако в понедельник испытали технические проблемы, которые вывели из строя работу интернета для 70% пользователей во всех регионах, частично пострадала работа фиксированной телефонии.
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