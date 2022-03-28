Послуги "Укртелекому" доступні на 80% довоєнних потужностей
Понеділок, 28 березня 2022, 19:50
Мережа телекомунікаційної компанії "Укртелеком" забезпечує доступність послуг на рівні 80% довоєнного покриття.
Про це повідомили ЕП в пресслужбі "Укртелекому".
"В цілому з початку повномасштабної війни наша мережа забезпечує доступність послуг на рівні 80% довоєнного покриття. Проте сьогодні виникли певні технічні проблеми у наданні послуг, які впливають на більшість клієнтів. Працюємо щоб якомога швидше відновити послуги в повному обсязі", – заявили в пресслужбі.
В "Укртелекомі" додали, що всі регіони і 70% абонентів інтернету послуги не отримують, а більшість абонентів фіксованої телефонії – отримують послуги.
Економічна правда
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