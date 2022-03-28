На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций
На торгах 29 числа на Мосбирже помимо всех бумаг из российской юрисдикции , добавятся еще российские бумаги из иностранных юрисдикций.
Об этом сообщил центробанк РФ.
На торгах как и ранее будут установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг.
Напоминаем:
По итогам 28 марта торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС - на 0,8%. Цены большинства так называемых "голубых фишек" на снизились в пределах 9,2%.
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