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На торгах Мосбиржи появятся российские бумаги из иностранных юрисдикций

Понедельник, 28 марта 2022, 21:21 - Илья Колдомасов

На торгах 29 числа на Мосбирже помимо всех бумаг из российской юрисдикции , добавятся еще российские бумаги из иностранных юрисдикций.

Об этом сообщил центробанк РФ.

На торгах как и ранее будут установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг. 

Напоминаем:

По итогам 28 марта торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС - на 0,8%. Цены большинства так называемых  "голубых фишек" на снизились в пределах 9,2%.

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