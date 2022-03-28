Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета", - отмечают в сообщении.

Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Там добавили, что 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в города на западе страны и за рубеж, поэтому Укрзализныця "фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

"Укрзалізниця" вводит платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.