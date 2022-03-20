УЗ возвращает платный проезд в поездах с запада на восток и за границу
Воскресенье, 20 марта 2022, 20:36
"Укрзалізниця" со следующей недели вводит платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире всеукраинского телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".
"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу", – заявил Камышин.
Как уточнили агентству в пресс-службе "Укрзализныци", эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.
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