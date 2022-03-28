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Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной – Зеленский

Понедельник, 28 марта 2022, 19:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить Украину горючим для посевной в период военного положения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан поможет Украине нефтью и нефтепродуктами.

Экономическая правда

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