Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной – Зеленский
Понедельник, 28 марта 2022, 19:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить Украину горючим для посевной в период военного положения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.
"Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Азербайджан поможет Украине нефтью и нефтепродуктами.
Экономическая правда
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