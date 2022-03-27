Ряд госпредприятий обязали срочно перечислить дивиденды в бюджет

Кабинет министров обязал ряд предприятий госсектора, в том числе энергетических, срочно перечислить дивиденды по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году.

Об этом говорится в распоряжении правительства №244-р от 25 марта.

"АО "НАК "Нафтогаз Украины", государственному ПАО "НАК "Украгролизинг", ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарство Украины", ЧАО "Укргидроэнерго", АО "Украинские энергетические машины", государственному ПАО "Строительная компания "Укрбуд", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет рассчитанной согласно нормативам суммы годовых дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году", - говорится в распоряжении.

Кабмин установил согласно постановлению №230 от 8 марта 2022 года для большинства предприятий с госдолей базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2021 году, на уровне 50%.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" должен направить на дивиденды 95% чистой прибыли за 2021 год, "Укргидроэнерго" - 40%, "Укрстрой" - 95%, "Укрпочта" - 80%.

Экономическая правда