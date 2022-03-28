Минфин работает над сокращением расходов
Понедельник, 28 марта 2022, 11:05 -
Министерство финансов сейчас работает над дальнейшим секвестированием расходов государственного бюджета.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью LB.ua.
Он объяснил, что не может озвучить детали по этому поводу, это продуцировано военным положением.
"Мы сейчас фактически не финансируем те вещи, которые не связаны с защитой наших граждан или военными нуждами", - отметил министр.
Напоминаем:
Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.
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