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Минфин работает над сокращением расходов

Понедельник, 28 марта 2022, 11:05 - Илья Колдомасов

Министерство финансов сейчас работает над дальнейшим секвестированием расходов государственного бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью LB.ua.

Он объяснил, что не может озвучить детали по этому поводу, это продуцировано военным положением.

"Мы сейчас фактически не финансируем те вещи, которые не связаны с защитой наших граждан или военными нуждами", - отметил министр.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.

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