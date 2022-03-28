Минфин работает над сокращением расходов

Министерство финансов сейчас работает над дальнейшим секвестированием расходов государственного бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью LB.ua.

Он объяснил, что не может озвучить детали по этому поводу, это продуцировано военным положением.

"Мы сейчас фактически не финансируем те вещи, которые не связаны с защитой наших граждан или военными нуждами", - отметил министр.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.