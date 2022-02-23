Рада разрешила оперативно выделять средства из бюджета на армию
Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.
Об этом известно с заседания Рады.
За закон №7100 проголосовали 347 народных депутатов.
Документ предусматривает, что сроком на три месяца Кабмин может самостоятельно без согласования с Бюджетным комитетом Верховной Рады перераспределять средства государственного бюджета в резервный фонд на финансирование Вооруженных сил Украины.
Правительство должно согласовать расходы с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, то есть – президентом.
Напоминаем:
Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.
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