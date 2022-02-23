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Рада разрешила оперативно выделять средства из бюджета на армию

Среда, 23 февраля 2022, 14:02 - Дана Гордийчук
 
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Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.

Об этом известно с заседания Рады.

За закон №7100 проголосовали 347 народных депутатов.

Документ предусматривает, что сроком на три месяца Кабмин может самостоятельно без согласования с Бюджетным комитетом Верховной Рады перераспределять средства государственного бюджета в резервный фонд на финансирование Вооруженных сил Украины.

Правительство должно согласовать расходы с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, то есть – президентом.

Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

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