Крупнейший в РФ поставщик упаковочной продукции оптимизирует ассортимент из-за дефицита комплектующих

Крупнейший в РФ поставщик упаковочной продукции Tetra Pak временно откажется от выпуска двухлитровых упаковок для вина и напитков и сосредоточит усилия на производстве упаковки для детского питания и молока из-за дефицита ряда комплектующих.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников среди производителей продуктов и напитков.

По данным источников издания, компания откажется от упаковки на два литра временно и приостановит ее производство и продажу для вина и напитков, за исключением соков.

Выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко, увеличится, добавил источник газеты.

Крупнейший, по данным самой компании, в Восточной Европе завод по производству упаковки для жидких пищевых продуктов находится в подмосковной Лобне.

В России работает более 500 производственных линий Tetra Pak. Среди потребителей продукции - Danone ("Простоквашино", Alpro), PepsiCo ("Домик в деревне", J7, "Любимый"), Coca-Cola HBC ("Добрый", Rich) и другие.

По словам одного из собеседников газеты на рынке, ряд компаний, опасаясь дефицита, сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед.

Другой источник отметил, что у Tetra Pak в России сырья остается менее чем на месяц. По его словам, компания должна договориться о закупке картона с одним из российских заводов, но нужно найти альтернативу нескольким компонентам, которые, вероятно, придется завозить из Китая.

По словам собеседника газеты в отрасли, упаковка в два литра – наиболее низкодоходный формат для любого производителя напитков, но это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении.

Некоторые производители напитков отменили скидки и повышают цены – это должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период.

Напомним:

В РФ начали срываться поставки соков и молока в магазины из-за дефицита упаковочных материалов - картона и тетрапака.

Экономическая правда