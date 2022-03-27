Украина повысит налоги для компаний, продолжающих работать в России, в 1,5 раза – Гетманцев

Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, увеличивающий в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории России.

Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.

"Провели совместное совещание с Минфином и ГНС относительно законопроекта о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны – агрессора.

Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5", – написал Гетманцев.

По словам нардепа, такие компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства-террориста.

"Подадим [законопроект] в ВР на следующей неделе", – заявил он.

Напомним, 42 крупные международные компании игнорируют призывы о выходе из России или сокращении деятельности в этой стране.

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Экономическая правда