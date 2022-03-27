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"Укрзализныця" запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички

Воскресенье, 27 марта 2022, 18:00

"Укрзализныця" удлиняет маршрут шаттла Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева. Стоимость проезда – 15 грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.

Кроме того, электричка будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта сейчас затруднено", – объясняют в компании.

Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 6:10, последний рейс – в 18:10.

Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 6:15, последний рейс – в 18:15.

Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Полный перечень остановок электропоезда: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов яр, Киев-пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье"), Караваевы дачи, Киев Борщаговка-техническая, Борщаговка, Святошино, Рубежовский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение к Дарнице .

"Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности. Впрочем, добраться, например, до вокзала с Березняков можно только через 21 минуту", – добавили в УЗ.

Стоимость проезда фиксированная: 15 грн. Билеты можно приобрести в электричке или в чат-боте "Укрзализныци".

Пассажиров призвали учитывать ограничение комендантского часа и следить за обновлением на официальном телеграмм-канале УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця" запустила челночные рейсы сообщением Дарница – Святошин. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.

Экономическая правда

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Укрзализныця Киев железная дорога
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