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"Укрзалізниця" запускает челночные рейсы в Киеве между берегами Днепра

Воскресенье, 20 марта 2022, 21:08
 
Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

"Укрзалізниця" запускает челночные рейсы сообщением Дарница – Святошин. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезда со станций "Дарница" и "Святошин" будут отправляться ежечасно с 07:30. Последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях "Левый Берег", "Выдубичи", "Киев-Демеевский", "Протасов Яр", "Киев-Пассажирский" (остановочная платформа "Северная"), "Караваевы Дачи", "Киев-Волынский", "Борщаговка-Техническая", "Борщаговка".

Базовый состав поезда – 6 вагонов, но их количество будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.

Стоимость проезда 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте "Укрзализныци".

 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая правда

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Укрзализныця Киев

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