Стартували виплати 6 500 гривень єПідтримки
Відучора (21 березня) почались виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали уже майже 500 тисяч українців.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в Дії.
"Від запуску послуги ми вже отримали майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.
Як отримати 6500 грн єПідтримки
- відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає
- зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу.
Кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.
"Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки - не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство", - пояснили у міністерстві.
Хто саме може отримати 6500 грн
- ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року
- наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України
- ФОПи, які не перебувають в стані припинення/реорганізації/ліквідації
Економічна правда
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