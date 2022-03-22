Стартували виплати 6 500 гривень єПідтримки

Відучора (21 березня) почались виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали уже майже 500 тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в Дії.

"Від запуску послуги ми вже отримали майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Як отримати 6500 грн єПідтримки

відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу.

Кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

"Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки - не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство", - пояснили у міністерстві.

Хто саме може отримати 6500 грн

ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року

наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України

ФОПи, які не перебувають в стані припинення/реорганізації/ліквідації

Економічна правда