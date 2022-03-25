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Финляндия отменила пассажирские поезда в Россию

Пятница, 25 марта 2022, 10:42

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

По словам министра по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro "нецелесообразна".

В воскресенье, 27 марта, поезд Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург будет курсировать только утром, а дневной поезд AE786 будет отменен.

"До сих пор мы продолжали работать поездами Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и целью было обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, желавшие уехать из России, успели покинуть страну", - заявил директор по пассажирским перевозкам железнодорожного концерна VR Group Топи Симола.

1 марта VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, объявил о прекращении сотрудничества с Российской железной дорогой из-за санкций в результате войны в Украине.

Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из России.

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Финляндия Россия железная дорога
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