Потребление газа в Украине упало на треть за неделю из-за потепления

Потребление газа в Украине благодаря потеплению сократилось на 30% за последнюю неделю.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

А именно, все категории потребителей газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" за сутки сократили использование природного газа на 4% - до 59,5 млн куб. м. За неделю этот показатель снизился почти на 30%.

Напомним, что в течение пятницы газоснабжение было восстановлено для более 6 тысяч украинских потребителей, но без доступа к нему остается 330 тысяч украинцев.

Что касается электроснабжения, за прошедшие сутки его возобновили более 35,3 тысяч потребителей. Обесточенными остаются более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 863 тысяч потребителей.