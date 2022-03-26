Третина мільйона українців залишається без газу

Протягом п’ятниці газопостачання було відновлене для понад 6 тисяч українських споживачів, але без доступу до нього залишається 330 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Щодо електропостачання, за минулу добу його відновили для понад 35,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Київській області (14,4 тисячі), у Харківській (5,5 тисячі), у Сумській (5 тисячам), у Миколаївській (4 тисячам), у Житомирській (2 тисячам), у Херсонській (2 тисячам), у Донецькій (1,4 тисячаі) та у Запорізькій (1 тисячі).

У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

На суботу, 26 березня, залишались знеструмленими понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів.