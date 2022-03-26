Британия арестовала два частных самолета друга Абрамовича Швидлера

Правительство Британии арестовало два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру, близкому другу Романа Абрамовича, недавно попавшему под британские санкции.

Об этом сообщает The Guardian.

Два самолета находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин Хилл в течение трех недель. В субботу министр транспорта Британии Грант Шаппс заявил, что подписал новые постановления об аресте самолетов, следовательно, перемещение или управление своими самолетами является уголовным преступлением для владельцев санкционных самолетов.

"С тех пор как Путин начал свое незаконное нападение, я три недели держал под следствием самолеты Евгения Швидлера. Теперь я использую свои полномочия, чтобы арестовать их на неопределенное время", – написал он.

По данным The Times, эти два самолета – это самолет Bombardier Global 6500 стоимостью 45 миллионов долларов, зарегистрированный как LX-Fly, арестованный в аэропорту Фарнборо. Другой – это самолет Cessna Citation Latitude за 13 миллионов долларов на Бигин-Хилле.

Сообщается, что также был задержан частный вертолет, принадлежащий российской компании HeliCo Group LLC.

Шаппс написал в своем заявлении: "Внедрение этих последних мер – задержание российских частных самолетов на десятки миллионов фунтов – показывает, что наше правительство не оставит камня на камне, лишая друзей Путина их роскошных игрушек".

Напоминаем:

В рамках опубликованных 24 марта санкций против России Британия внесла в список олигарха Евгения Швидлера, основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова, СЕО Сбербанка.

Швидлер являлся бывшим руководителем и акционером металлургической компании Абрамовича Evraz PLC. Он также близкий друг Романа Абрамовича, находящийся под британскими санкциями с 10 марта. Состояние оценивается в 1,2 миллиарда фунтов.