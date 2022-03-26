Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в РФ после блокировок
За месяц (с 24 февраля по 24 марта) россияне стали реже использовать Instagram, Facebook и Twitter, а Telegram и ВКонтакте стали использовать чаще.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные Brand Analytics,
Как изменился объем контента соцсетей:
- ВКонтакте (+11%)
- Telegram (+6%)
- Одноклассники (+3%)
- Twitter (–5%)
- Facebook (–16%)
- Instagram (–30%)
Как изменилось количество активных авторов:
- Telegram (+23%)
- ВКонтакте (+14%)
- Одноклассники (+6%)
- Twitter (–%)
- Facebook (–11%)
- Instagram (–31%)
Лидером по опубликованному россиянами контенту стал "ВКонтакте" — количество публикаций выросло с 12 млн до 14 млн. Количество контента в Telegram увеличилось на треть: с 6 млн до 8 млн. А вот количество публикаций в Instagram сократилось почти вдвое: с 4 млн до 2 млн.
Напоминаем:
21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.
В пятницу, 11 марта, генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Через несколько часов после обращения "Роскомнадзор" заявил, что заблокирует Instagram.
Тогда же Генпрокуратура РФ обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Ранее "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"