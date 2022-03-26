Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в РФ после блокировок

За месяц (с 24 февраля по 24 марта) россияне стали реже использовать Instagram, Facebook и Twitter, а Telegram и ВКонтакте стали использовать чаще.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные Brand Analytics,

Как изменился объем контента соцсетей:

ВКонтакте (+11%)

Telegram (+6%)

Одноклассники (+3%)

Twitter (–5%)

Facebook (–16%)

Instagram (–30%)

Как изменилось количество активных авторов:

Telegram (+23%)

ВКонтакте (+14%)

Одноклассники (+6%)

Twitter (–%)

Facebook (–11%)

Instagram (–31%)

Лидером по опубликованному россиянами контенту стал "ВКонтакте" — количество публикаций выросло с 12 млн до 14 млн. Количество контента в Telegram увеличилось на треть: с 6 млн до 8 млн. А вот количество публикаций в Instagram сократилось почти вдвое: с 4 млн до 2 млн.

Напоминаем:

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

В пятницу, 11 марта, генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Через несколько часов после обращения "Роскомнадзор" заявил, что заблокирует Instagram.

Тогда же Генпрокуратура РФ обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Ранее "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.