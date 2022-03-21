Россия запретила Facebook и Instagram за экстремизм

Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

Об этом сообщает российское СМИ Риа Новости со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Решения начнут выполнять немедленно, подчеркнул суд.

Российская Генеральная прокуратура заявила, что "экстремистская информация угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом". Там считают, что компания якобы нарушает свои правила, "позволяя призывы к убийствам российских военных".

Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.

Таким образом, суд признал корпорацию Meta экстремистской организацией. В то же время, в решении суда отмечается, что запрет не распространяется на мессенджер WhatsApp, а "только за использование сервисов людей наказывать не будут".

Напоминаем:

В пятницу, 11 марта, генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Через несколько часов после обращения "Роскомнадзор" заявил, что заблокирует Instagram.

Тогда же Генпрокуратура РФ обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Ранее "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.