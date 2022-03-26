Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и Беларусью
Суббота, 26 марта 2022, 15:01
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о приостановлении сотрудничества с РФ и Беларусью.
Об этом говориться на сайте организации.
В ответ на военное вторжение РФ в Украину 23 государства-члена ЦЕРН решили:
- приостановить участие ученых ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот;
- приостановить или, в противном случае, отменить все мероприятия, совместно организованные ЦЕРН и учреждениями, расположенными в Российской Федерации и Республике Беларусь;
- приостановить предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала ЦЕРН любым новым лицам, связанным с базовыми учреждениями в России и Беларуси.
Напоминаем:
Ранее CERN приостановила статус России как страны-наблюдателя из-за вторжения РФ в Украину.
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