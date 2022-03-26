Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа

В инициативе Регионального энергетического партнерства Украина предлагает использовать свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Страны Евросоюза договорились о совместных закупках газа на пути к укрощению высоких цен на газ, и таким образом создают рычаг влияния против РФ.