Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа
Суббота, 26 марта 2022, 12:47 -
В инициативе Регионального энергетического партнерства Украина предлагает использовать свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - подчеркнул он.
Напоминаем:
Страны Евросоюза договорились о совместных закупках газа на пути к укрощению высоких цен на газ, и таким образом создают рычаг влияния против РФ.
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