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Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа

Суббота, 26 марта 2022, 12:47 - Илья Колдомасов

В инициативе Регионального энергетического партнерства Украина предлагает использовать свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Страны Евросоюза договорились о совместных закупках газа на пути к укрощению высоких цен на газ, и таким образом создают рычаг влияния против РФ.

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Экономическая правда
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