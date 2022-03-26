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Зеленский рассказал, по каким странам ударит отсутствие украинского экспорта сельхозпродукции

Суббота, 26 марта 2022, 11:00 - Илья Колдомасов

Президент Владимир Зеленский заявил, что проблемы с экспортом сельхозсырья из страны ударят по многим регионам мира, в частности по исламскому миру и Латинской Америке.

Об этом он заявил на Дельфийском форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Украина – один из важнейших экспортеров продовольствия. Пшеница, масло, кукуруза. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира", - напомнил он.

По словам Зеленского, "сейчас, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие, никто не застрахован. И нельзя застраховаться, если еды не будет просто физически".

Напоминаем:

Перебои в логистике и производстве, вызванные развязанной Россией войной, могут вызвать мировой продовольственный кризис, ведь многие страны мира зависят от украинского экспорта.

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продовольствие
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