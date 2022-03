Война России против Украины может вызвать мировой продовольственный кризис

Перебои в логистике и производстве, вызванные развязанной Россией войной, могут вызвать мировой продовольственный кризис, ведь многие страны мира зависят от украинского экспорта.

Об этом говорится в публикации ICU.

Так, Украина производит существенную долю мирового продовольствия: около 27% семян подсолнечника, 5% ячменя, по 3% пшеницы и рапсовых семян, 2% кукурузы.