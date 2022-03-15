Война России против Украины может вызвать мировой продовольственный кризис

Перебои в логистике и производстве, вызванные развязанной Россией войной, могут вызвать мировой продовольственный кризис, ведь многие страны мира зависят от украинского экспорта.

Об этом говорится в публикации ICU.

Так, Украина производит существенную долю мирового продовольствия: около 27% семян подсолнечника, 5% ячменя, по 3% пшеницы и рапсовых семян, 2% кукурузы.

Источники: Trade Data Monitor, Food and Agriculture Organization of the United Nations, ICU

В то же время, роль Украины в мировой торговле продовольствием намного важнее, ведь страна занимает 1 место по объемам мирового экспорта подсолнечного масла с долей почти 40%. В разрезе экспорта ячменя – 2 место в мире, а по экспорту рапса и кукурузы – 3 место.

Значительное количество стран в мире сохраняет высокую зависимость от импорта этих видов агропродукции, особенно в страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Источники: Trade Data Monitor, Food and Agriculture Organization of the United Nations, ICU

"В настоящее время из-за боевых действий и заблокированных традиционных транспортных маршрутов как по суше, так и по морю, возможности Украины экспортировать агропродукцию могут быть ограничены на 60-90%. Для настройки альтернативных снабженческих цепей нужно время и существенная международная помощь", – объясняет Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU.

Кроме того, под угрозой находится весенняя посевная кампания в результате продолжающихся активных боевых действий.