В Google Play не будет российских карт "Мир"

Google остановила проект по подключению российских карт "Мир" к электронному кошельку Google Pay.

Об этом сообщает РБК.

"По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен", - сообщили в Нацсистеме платежных карт РФ.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что электронный кошелек Apple Pay не позволяет россиянам добавить новые карты "Мир".

С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.

Теперь россияне не смогут приложения карты своей платежной системы и рассчитываться ими где угодно.