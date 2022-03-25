В Google Play не будет российских карт "Мир"
Пятница, 25 марта 2022, 23:25 -
Google остановила проект по подключению российских карт "Мир" к электронному кошельку Google Pay.
Об этом сообщает РБК.
"По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен", - сообщили в Нацсистеме платежных карт РФ.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что электронный кошелек Apple Pay не позволяет россиянам добавить новые карты "Мир".
С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.
Теперь россияне не смогут приложения карты своей платежной системы и рассчитываться ими где угодно.
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