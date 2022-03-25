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Укр / Рус

В Google Play не будет российских карт "Мир"

Пятница, 25 марта 2022, 23:25 - Илья Колдомасов

Google остановила проект по подключению российских карт "Мир" к электронному кошельку Google Pay.

Об этом сообщает РБК.

"По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен", - сообщили в Нацсистеме платежных карт РФ.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что электронный кошелек Apple Pay не позволяет россиянам добавить новые карты "Мир".

С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.

Теперь россияне не смогут приложения карты своей платежной системы и рассчитываться ими где угодно.

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