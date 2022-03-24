Apple Pay отключил российские карты "Мир"

Электронный кошелек Apple Pay не позволяет россиянам добавить новые карты "Мир".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Также кошелек отключил возможность рассчитаться по добавленным ранее картам.

"Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов", - поблагодарил Федоров компании.

Ранее техгигант Apple приостановил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, а также отключил в стране Apple Pay.

С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.

Теперь россияне не смогут приложения карты своей платежной системы и рассчитываться ими где угодно.