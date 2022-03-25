Новый министр агрополитики рассказал о приоритетах работы
Назначенный Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал про ключевые приоритеты на ближайшее время, это посевная и логистика экспорта зерна.
Об этом сообщает Правительственный портал.
По его словам, в Украине существуют запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт — в денежном эквиваленте это составляет около 7,5 млрд долларов США.
"Порты ограничили. Раньше мы в месяц вывозили 4-5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции, зерна, продуктов переработки через порты. Сейчас только несколько тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить. Очевидно, отменив запасы, которые нужны стране", — отметил Николай Сольский.
Ведь, по его словам, эти средства от экспорта нужны аграриям для оплаты аренды, зарплаты и посевной.
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского министром агрополитики.
Министр аграрной политики Роман Лещенко в среду подал заявление о собственной отставке.
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