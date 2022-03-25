Новый министр агрополитики рассказал о приоритетах работы

Назначенный Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский рассказал про ключевые приоритеты на ближайшее время, это посевная и логистика экспорта зерна.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, в Украине существуют запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт — в денежном эквиваленте это составляет около 7,5 млрд долларов США.

"Порты ограничили. Раньше мы в месяц вывозили 4-5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции, зерна, продуктов переработки через порты. Сейчас только несколько тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить. Очевидно, отменив запасы, которые нужны стране", — отметил Николай Сольский.

Ведь, по его словам, эти средства от экспорта нужны аграриям для оплаты аренды, зарплаты и посевной.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского министром агрополитики.