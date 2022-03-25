Ущерб от войны для Украины за неделю вырос на 3,5 миллиарда долларов – КШЭ

Городской совет Харькова после обстрелов российскими оккупантами getty images

Четвертая неделя войны с Россией нанесла ущерб украинской инфраструктуре на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует анализ Киевской школы экономики в рамках проекта "Россия заплатит", сообщила руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарина Марчак.

Она отметила, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, на 24 марта уже достигла $63 млрд или 1,8 трлн гривен.

По сравнению с данными, обнародованными 17 марта, с учетом новых полученных, более уточненных данных по повреждениям чистый рост составил 3,5 млрд долларов.

Специалист отметила, что КШЭ получила детальные данные от Министерства инфраструктуры по разрушениям инфраструктурных объектов, что позволило уточнить, и по некоторым направлениям (железнодорожная инфраструктура, мосты и мостовые переходы, гражданские аэропорты) уменьшить оценку потерь.

С начала военной агрессии России 24 февраля, в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 предприятия, 378 учебных заведений, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС и ГЭС.

Аналитики также изменили методологию оценки потерь от разрушения жилой недвижимости, основываясь на опыте Всемирного банка по анализу потерь в Сирии и Ираке и рекомендации инвестиционной компании Dragon Capital. А именно, к оценке была добавлена потребность в расходах на демонтаж разрушенных зданий и проведении ремонта "до заселения" в домах, которые нужно будет строить.

Марчак подчеркнула, что оценка учитывает только потери физической инфраструктуры Украины и оценку финансовой стоимости этих потерь. Косвенные потери, такие как последствия закрытия предприятий, потери сотнями тысяч людей домов и работы, прекращение любых инвестиций; сокращения потребительского спроса и т.п. пока не учитываются.

Напоминаем:

За неделю (10-17 марта) ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в войне, начатой Россией, вырос по меньшей мере на 8,3 млрд дол. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн. гривен или 62,6 млрд дол.