KSE: за тиждень військові збитки зросли на понад 8 мільярдів

За тиждень (10-17 березня) збитки, нанесені інфраструктурі Україні у війні, яку розпочала Росія, виросли щонайменше на 8,3 млрд дол. Станом на 17 березня ця сума складає 1,8 трлн гривень або 62,6 млрд дол.

Про це зазначає свідчить аналіз, в рамках проєкту KSE "Росія заплатить".

В цілому, за розрахунками, з початку військової агресії Росії проти України 24 лютого, в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров’я, 1600 житлових будинків, 26 заводів / їхні склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС / ГЕС тощо.

Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних шляхів, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.