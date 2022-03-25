Минэкономики: сегодня бизнес не о доходах, а об ответственности за страну

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что сегодня бизнес – это не о маржинальности и доходах, а об ответственности за страну, поддержке экономики и армии, сохранении рабочих мест и возможности не потерять своего потребителя.

Об этом она написала в соцсетях.

"Сейчас владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию, ведь от стабильной экономики зависит приближение нашей общей победы", - заявила Свириденко, добавив, что очень важно, чтобы экономика городов работала, чтобы выплачивались зарплаты и налоги.

Напоминаем:

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 80 миллиардов долларов. А их оценка сокращения ВВП Украины в 2022 году вследствие снижения деловой активности – 21%.