Малый и средний бизнес оценивает свои убытки как минимум в 80 миллиардов долларов
Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 80 миллиардов долларов. А их оценка сокращения ВВП Украины в 2022 году вследствие снижения деловой активности – 21%.
Об этом говорится в опросе Advanter Group совместно с деловыми клубами Украины и Центром экономического обновления.
Лишь 17% предпринимателей надеются хотя бы сохранить объемы продаж по отношению к 2021 году. 34% не видят возможности иметь существенные объемы деятельности в этом году.
Какие стратегические решения уже реализует бизнес:
- Запуск новых продуктов или бизнесов 37,1%
- Поиск новых экспортных возможностей 32,9%
- Объединение с другими предприятиями 22,5%
- Адаптация производства и сервисов под нужды государства и общества 54,5%
- Ориентация на государственные закупки 10,8%
- Замораживание деятельности 27,7%
Основными потребностями бизнеса остается доступ к финансам. Также критично сохранение ключевых сотрудников для функционирования бизнеса.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"