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Укр / Рус

Малый и средний бизнес оценивает свои убытки как минимум в 80 миллиардов долларов

Четверг, 24 марта 2022, 22:04

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 80 миллиардов долларов. А их оценка сокращения ВВП Украины в 2022 году вследствие снижения деловой активности – 21%.

Об этом говорится в опросе Advanter Group совместно с деловыми клубами Украины и Центром экономического обновления.

Лишь 17% предпринимателей надеются хотя бы сохранить объемы продаж по отношению к 2021 году. 34% не видят возможности иметь существенные объемы деятельности в этом году.

Какие стратегические решения уже реализует бизнес:

  • Запуск новых продуктов или бизнесов 37,1%
  • Поиск новых экспортных возможностей 32,9%
  • Объединение с другими предприятиями 22,5%
  • Адаптация производства и сервисов под нужды государства и общества 54,5%
  • Ориентация на государственные закупки 10,8%
  • Замораживание деятельности 27,7%

Основными потребностями бизнеса остается доступ к финансам. Также критично сохранение ключевых сотрудников для функционирования бизнеса.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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