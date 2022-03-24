Малый и средний бизнес оценивает свои убытки как минимум в 80 миллиардов долларов

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 80 миллиардов долларов. А их оценка сокращения ВВП Украины в 2022 году вследствие снижения деловой активности – 21%.

Об этом говорится в опросе Advanter Group совместно с деловыми клубами Украины и Центром экономического обновления.

Лишь 17% предпринимателей надеются хотя бы сохранить объемы продаж по отношению к 2021 году. 34% не видят возможности иметь существенные объемы деятельности в этом году.

Какие стратегические решения уже реализует бизнес:

Запуск новых продуктов или бизнесов 37,1%

Поиск новых экспортных возможностей 32,9%

Объединение с другими предприятиями 22,5%

Адаптация производства и сервисов под нужды государства и общества 54,5%

Ориентация на государственные закупки 10,8%

Замораживание деятельности 27,7%

Основными потребностями бизнеса остается доступ к финансам. Также критично сохранение ключевых сотрудников для функционирования бизнеса.