В центробанке РФ заявили, что все золото находиться в их хранилище

Центральный банк РФ заявил, что все золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории страны.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Также там оправдали себя относительно блокировки их золотовалютных резервов в долларах и евро на западе, заявив, что не было способа их сохранить.

"Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", - заявили в центробанке.

Напоминаем:

Соединенные Штаты разъяснили, что введенные санкции распространяются также на транзакции по золоту Центробанка РФ, Фонду национального богатства или Министерству финансов РФ.

США уже не в первый раз размышляли над блокадой золотых резервов РФ. Сейчас правительство и ряд сенаторов США разрабатывают отдельный законопроект, который может заблокировать россии возможность продавать свое золото, чтобы "гасить" панические шоки на валютном рынке. Принять документ могут уже до конца недели.

Золото составляет значительную долю резервов РФ и достигает 132 млрд долларов.

Блокировка операций с золотом российского центробанка может стать серьезным ударом для экономики, ведь раньше Россия уже потеряла более 300 млрд долларов резервов в валюте и в ценных бумагах, размещавшихся за рубежом.

Блокировка и золота приведет к заморозке ¾ резервов страны-агрессора.