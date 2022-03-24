Санкции против РФ запрещают операции с российским золотом – США

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Соединенные Штаты разъяснили, что введенные санкции распространяются также на транзакции по золоту Центробанка РФ, Фонду национального богатства или Министерству финансов РФ.

Об этом говорится в пояснении к введенным 15 апреля 2021 санкциям, которое Минфин США опубликовал в четверг.

Отметим, что о новых санкциях с запретом транзакций в золоте речь не идет – регулятор лишь объясняет, что они подпадают под действие санкций, введенных еще в 2021 году.

Минфин США объясняет, что под санкции США также подпадают лица, причастные к операциям с целью обхода американских ограничений, в том числе путем использования таких активов, как золото или другие драгоценные металлы.

Белый Дом в четверг заявил, что "Лидеры G7 и ЕС продолжат совместную работу, чтобы притупить способность России развернуть свои международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования войны Путина, в том числе четко дав четко понять, что любая операция с золотом, связана с Центральным банком Российской Федерации, покрывающейся. действующими санкциями".

Таким образом, гражданам США, в частности трейдерам золота, не разрешено участвовать в запрещенных правительством страны транзакциях или содействовать им, в том числе операциям, связанным с золотом, в которых заинтересованы подсанкционные лица.

"Лицам из США запрещено участвовать в каких-либо операциях, включая операции, связанные с золотом, с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации", - говорится в объяснении.

Американским финучреждениям также запрещено обрабатывать трансакции, включая операции, связанные с золотом, с участием подсанкционных иностранных финучреждений

Напоминаем:

США уже не в первый раз размышляли над блокадой золотых резервов РФ. Сейчас правительство и ряд сенаторов США разрабатывают отдельный законопроект, который может заблокировать россии возможность продавать свое золото, чтобы "гасить" панические шоки на валютном рынке. Принять документ могут уже до конца недели.

Золото составляет значительную долю резервов РФ и достигает 132 млрд долларов.

Блокировка операций с золотом российского центробанка может стать серьезным ударом для экономики, ведь раньше Россия уже потеряла более 300 млрд долларов резервов в валюте и в ценных бумагах, размещавшихся за рубежом.

Блокировка и золота приведет к заморозке ¾ резервов страны-агрессора.





