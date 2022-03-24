Российская "Северсталь" первой в РФ входит в технический дефолт

Российская компания "Северсталь" Алексея Мордашова так и не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов до окончания грейс-периода из-за блокирования средств банком.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это делает ее первой российской компанией, которая с момента российского вторжения допустила технический дефолт по своим бумагам.

Хотя компания перевела средства банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 млн долларов раньше времени, банк заблокировал их на своем счете. Финучреждение объяснило, что, хотя "Северсталь" и не находится под санкциями США, оно должно получить разрешение на проведение транзакции в Министерство финансов США.

Речь идет о выпуске еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году под 3,15% годовых.

Однако из-за того, что компании не удалось вовремя получить разрешение и разблокировать средства для перевода банку-платежному агенту, инвесторы так и не получили свои выплаты до конца среды.

Это означает, что "Северсталь" подсанкционного олигарха Алексея Мордашова первой среди российских компаний входит в технический дефолт, что может усилить беспокойство иностранных инвесторов относительно способности российских компаний дальше выполнять свои обязательства с учетом западных санкций.

Кредиторы компании, как ожидается, могут подождать несколько дней, чтобы увидеть, сможет ли компания все же получить необходимые разрешения для уплаты процентов и не требовать полного погашения сразу.

Напоминаем:

Российская компания "Северсталь" Алексея Мордашова должна произвести выплату по выпуску евробондов, льготный период по которым заканчивается в среду, но может не успеть.

Хотя сама компания не подверглась санкциям, контрольный акционер Алексей Мордашов находится в санкционных списках ЕС и Британии. Однако, поскольку он не подпадает ни под какие санкции США, "Северсталь" не обращалась за разрешением от Минфина США.