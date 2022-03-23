"Сєвєрсталь" може першою серед компаній РФ пропустити виплату за боргом

Російська компанія "Сєвєрсталь" Алєксєя Мордашова повинна здійснити виплату за випуском євробондів, пільговий період за якими закінчується у середу, але може не встигнути.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на своїх співрозмовників.

Причина полягає у дозволі Мінфіну США, який банк-платіжний агент Citigroup вимагає від "Сєвєрсталі", аби провести виплату у 12,6 млн доларів. Інвестори мали отримати свої кошти ще 16 березня, але через вимогу Citigroup компанія може протермінувати навіть грейс-період, що закінчується у середу, 23 березня.

Хоча сама компанія не потрапила під санкції, контрольний акціонер Алєксєй Мордашов знаходиться в санкційних списках ЄС та Британії. Проте, оскільки він не підпадає під жодні санкції США, "Сєвєрсталь" не зверталася за дозволом від Мінфіну США.

Якщо компанія все ж не встигне отримати дозвіл та надати його Citigroup, вона ризикує стати першою російською компанією, яка протермінує погашення боргу в іноземній валюті від початку війни проти України.

Це може посилити занепокоєння іноземних інвесторів у той час, коли існує невизначеність щодо спроможності російських компаній далі виконувати свої боргові зобов’язання з огляду на кількість санкцій.

Якщо грошей не буде на рахунках кредиторів до кінця дня, вони можуть зачекати кілька днів, щоб побачити, чи зможе компанія все ж отримати необхідні дозволи для сплати відсотків та не вимагати повного погашення відразу.

Йдеться про випуск єврооблігацій на суму 800 мільйонів доларів з погашенням у 2024 році під 3,15% річних.