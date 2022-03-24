Российским банкам дали 30 дней, чтоб пойти вслед за военным кораблем из Великобритании

Британский регулятор в сфере применения санкций (Office of Financial Sanctions Implementation) Министерства финансов, выдал 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности банков, попавших под санкции Великобритании.

Об этом говориться на сайте организации.

Лицензия действует с 24 марта по 23 апреля. Она распространяется на все пять банков, включенных в санкционный список Великобритании: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк и фонд фондов Российская венчурная компания.

Напоминаем:

Британия добавила в санкционный список 26 юридических лиц из РФ и Беларуси, в том числе Альфа-банк и Российскую железную дорогу.