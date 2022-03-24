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Российским банкам дали 30 дней, чтоб пойти вслед за военным кораблем из Великобритании

Четверг, 24 марта 2022, 21:33 - Илья Колдомасов

Британский регулятор в сфере применения санкций (Office of Financial Sanctions Implementation) Министерства финансов, выдал 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности банков, попавших под санкции Великобритании.

Об этом говориться на сайте организации.

Лицензия действует с 24 марта по 23 апреля. Она распространяется на все пять банков, включенных в санкционный список Великобритании: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк и фонд фондов Российская венчурная компания.

Напоминаем: 

Британия добавила в санкционный список 26 юридических лиц из РФ и Беларуси, в том числе Альфа-банк и Российскую железную дорогу.

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Великобритания санкции банки
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