Российским банкам дали 30 дней, чтоб пойти вслед за военным кораблем из Великобритании
Британский регулятор в сфере применения санкций (Office of Financial Sanctions Implementation) Министерства финансов, выдал 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности банков, попавших под санкции Великобритании.
Об этом говориться на сайте организации.
Лицензия действует с 24 марта по 23 апреля. Она распространяется на все пять банков, включенных в санкционный список Великобритании: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк и фонд фондов Российская венчурная компания.
Напоминаем:
Британия добавила в санкционный список 26 юридических лиц из РФ и Беларуси, в том числе Альфа-банк и Российскую железную дорогу.
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