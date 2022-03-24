Экс-глава Минагро Лещенко ушел в отставку из-за тяжелой наследственной болезни
Экс-министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что ушел с должности из-за тяжелой наследственной болезни, из-за которой состояние его здоровья ухудшается.
Об этом он написал в Facebook.
"Команда Минагрополитики сделала все, чтобы перевести Агро на рельсы военного времени – сегодня этот поезд, гарантирующий нашему государству продовольственную безопасность, едет так, как надо.
У нас есть запасы продовольствия на ближайшие два года. Мы подготовились к посевной, которая станет важнейшей в истории Украины, чтобы в этом году собрать урожай в десятки миллионов тонн. Мы делаем все, чтобы аграрии были снабжены самым необходимым – техникой, оборудованием, удобрениями, семенами.
...Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден покинуть пост министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в возобновленное Министерство аграрной политики и продовольствия Украины", – пояснил Лещенко.
Он добавил, что "остается в Украине и с Украиной".
Также он пожелал новому министру Николаю Сольскому "сил и профессиональной реализации".
Напоминаем:
Министр аграрной политики Роман Лещенко в среду подал заявление о собственной отставке.
Верховная Рада на заседании 24 марта назначила нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского министром агрополитики.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"