Мосбиржа откроется и будут торговать "мусором". То есть долговыми бумагами России

Центробанк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта на Московской Бирже. Как известно, мировые рейтинговые агентства оценивают кредитный рейтинг России как преддефолтный.

Об этом передает Интерфакс.

Глава регулятора заявила, что Банк России сам готов осуществлять покупки ОФЗ. "Они будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций", - отметила она.

Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, в Банке России находятся деньги Фонда национального благосостояния и эти деньги могут быть использованы на выкуп ОФЗ.

"Этот фонд вообще-то был на будущие пенсионные накопления россиян. Но теперь, чтобы как-то сберечь лицо, эти денюжки пойдут на покупку долгов государства. Короче, в бюджет.

В целом более 1 триллиона с этого фонда пойдёт именно на выкуп никому уже не нужных акций госкомпаний и долговых обязательств РФ", - отметил он

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном 18 марта 2022 года.

Напоминаем:

Торги на российском фондовом рынке не проводятся уже три недели. По решению ЦБ Мосбиржа 28 февраля приостановила торговлю ценными бумагами после обрушения 24 февраля в день объявления Россией войны против Украины.