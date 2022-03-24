Цена на нефть выросла до 120 долларов

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 24 марта составляет 121,51 доллара за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Это на 0,09 доллара (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Еще 16 марта майские фьючерсы на Brent стоили 98,95 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевели на 0,12 доллара (0,1%) - до 114,81 доллара за баррель.

Внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза, касающиеся вопросов сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Президент США Джо Байден отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан накануне сообщил, что уже в пятницу США и ЕС могут объявить о достигнутом соглашении.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что стороны намерены согласовать наращивание поставок природного газа и водорода из США в Европу.

По данным Bloomberg, китайские государственные нефтяные компании начали тайно скупать дешевую российскую нефть, как и независимые нефтепереработчики.