Цена на нефть опустилась ниже 100 долларов

Котировки североморской нефти марки Brent начали снижаться 16 марта после публикации данных о росте запасов этого топлива в США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,96 доллара (0,96%) - до 98,95 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустилась на 0,22 доллара (0,23%) - до 96,22 доллара за баррель.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения резервов на 1,8 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,62 млн баррелей, аналитики прогнозировали снижение резервов бензина на 1,46 млн баррелей.

Нефтяные котировки в начале марта обновили максимумы с 2008 года, а затем рухнули на 22%. Такое падение сигнализирует о начале "медвежьего" тренда, считают аналитики.