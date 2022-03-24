Под британские санкции попали банкир Тиньков, олигарх Швидлер и СЕО Сбербанка
Четверг, 24 марта 2022, 11:29
В рамках опубликованных 24 марта санкций против России Британия внесла в список олигарха Евгения Швидлера, основателя Тинкофф-банка Олега Тинькова, СЕО Сбербанка.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Кроме ряда юрлиц, среди которых российские Альфа-банк Михаила Фридмана и Российская железная дорога, Британия внесла в санкционный список ряд юрлиц. Среди них:
- Евгений Швидлер, бизнесмен-миллиардер, близкий друг Романа Абрамовича, находящийся под британскими санкциями с 10 марта. Состояние оценивается в 1,2 миллиарда фунтов.
- Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка. Состояние оценивается в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
- Герман Греф, главный исполнительный директор крупнейшего российского банка – Сбербанк. Банкир является близким другом президента Путина с тех пор, как они начали работать вместе в правительстве Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Он занимал должность министра экономического развития и торговли Путина с 2000 по 2007 год, после чего возглавил Сбербанк.
- Олег Аксютин, заместитель председателя правления российской транснациональной энергетической корпорации ПАО "Газпром".
- Дидье Казимира, первый вице-президент российской государственной нефтяной компании "Роснефть".
- Желько Рунье, заместитель председателя правления, первый вице-президент по развитию нефти, газа и шельфа "Роснефти"
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