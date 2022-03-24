Под британские санкции попали банкир Тиньков, олигарх Швидлер и СЕО Сбербанка

В рамках опубликованных 24 марта санкций против России Британия внесла в список олигарха Евгения Швидлера, основателя Тинкофф-банка Олега Тинькова, СЕО Сбербанка.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Кроме ряда юрлиц, среди которых российские Альфа-банк Михаила Фридмана и Российская железная дорога, Британия внесла в санкционный список ряд юрлиц. Среди них: