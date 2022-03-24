Альфа-банк будет должен сменить владельцев в Украине

Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что российские владельцы Альфа-банка после войны должны будут продать свои части в украинском банке.

Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

"Не будь войны, действовало бы правило: когда акционер теряет репутацию, его ограничивают в правах и требуют продать долю. Сегодня это невозможно сделать, поэтому мы этого не требуем. Однако вернемся к этим вопросам после войны", – заявила Рожкова.

Напоминаем:

Национальный банк в понедельник признал деловую репутацию двух акционеров Альфа-банка Германа Хана и Алексея Кузьмичева небезупречной и заблокировал их право голоса как акционеров в украинской "дочке".

Ранее Евросоюз решил применить санкции против Фридмана и Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщили, что это решение не повлияет на операционную деятельность Альфа-банка.

Впоследствии там заявили, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует НБУ.