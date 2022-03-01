Санкції ЄС проти співвласників Альфа-банку не впливають на роботу установи в Україні

Санкції проти співвласників Альфа-банку в Україні Михайла Фрідмана та Пьотра Авена не вплинуть на звичайну роботу установи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Альфа банк Україна" належить зареєстрованій у Люксембурзі Alfa Bank Holdings (57,6%) та кіпрській ABH Ukraine (42,4%). Ці холдинги входять до російської "Альфа-груп" Михайла Фрідмана.

Фрідман (32,86%) разом з директором російського Альфа-банку Пьотром Авеним (12,4%) є бенефіціарами українського Альфа-банку. У понеділок вони потрапили під санкції Євросоюзу через вторгення РФ в Україну.

У банку повідомили, що на звичайну роботу "Альфа-банку Україна" санкції проти Фрідмана та Авена не впливають.

Бізнесмени не володіють контрольним пакетом акцій, тож санкції стосуються їх лише як приватних осіб та на бізнес Альфа-банку в Україні не впливають.

США та Великобританія не застосували санкції до бізнесменів, тож в їхніх юрисдикціях для вказаних бізнесменів немає жодних санкційних обмежень. У банку кажуть, що розглядають питання зміни структури власності "задля відповідності вимогам міжнародного та національного законодавств".