В РФ еще один авиаперевозчик отправляет персонал в простой

Российская авиакомпания AZUR air на фоне падения перевозок из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов отправила часть сотрудников в простой.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Число отправленных в простой сотрудников он не уточнил.

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место.

"AZUR air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется в прежний режим работы", - отметил собеседник.

AZUR air выполняет рейсы по заказам туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Azur Air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания.

Напомним:

Крупнейший аэропорт РФ – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.

20 марта стало известно, что сразу две российские авиакомпании – Уральские авиалинии и Royal Flight – отправляют пилотов и сотрудников в "вынужденный простой". Причина – ограничение полетов в Европе, отзыв бортов лизингодателями и проблемы с поставкой авиазапчастей из-за санкций. Такие "антикризисные" мероприятия своих работодателей почувствуют по кошелькам около 2800 сотрудников.

Экономическая правда