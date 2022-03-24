В РФ еще один авиаперевозчик отправляет персонал в простой
Российская авиакомпания AZUR air на фоне падения перевозок из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов отправила часть сотрудников в простой.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.
Число отправленных в простой сотрудников он не уточнил.
В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место.
"AZUR air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется в прежний режим работы", - отметил собеседник.
AZUR air выполняет рейсы по заказам туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.
Azur Air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания.
Напомним:
Крупнейший аэропорт РФ – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.
20 марта стало известно, что сразу две российские авиакомпании – Уральские авиалинии и Royal Flight – отправляют пилотов и сотрудников в "вынужденный простой". Причина – ограничение полетов в Европе, отзыв бортов лизингодателями и проблемы с поставкой авиазапчастей из-за санкций. Такие "антикризисные" мероприятия своих работодателей почувствуют по кошелькам около 2800 сотрудников.
Экономическая правда
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