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После месяца простоя торги на Мосбирже возобновят

Среда, 23 марта 2022, 14:23 - Илья Колдомасов

После почти месячного перерыва Центробанк принял решение возобновить торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта.

Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Сообщается, что на торгах будут доступны 33 самые ликвидные бумаги. В том числе госкомпании такие как Аэрофлот, Сбербанк, Газпром. Торговый день будет укороченным. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

Напоминаем:

Ранее Центробанк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта на Московской Бирже. 

Торги на российском фондовом рынке не проводятся уже три недели. По решению ЦБ Мосбиржа 28 февраля приостановила торговлю ценными бумагами после обрушения 24 февраля в день объявления Россией войны против Украины.

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фондовый рынок акции

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