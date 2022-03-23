Корпорации прикрываются товарами первой необходимости, чтобы дальше торговать в РФ: кто они

Крупнейшие мировые пищевые и непродовольственные компании прикрываются категорией товаров первой необходимости, чтобы не останавливать продажи под давлением выхода из государства-агрессора.

Это выяснило издание Wall Street Journal.

Так, например, бритвенные лезвия Gillette, чипсы Lay's и ароматизаторы воздуха Air Wick, мороженое, детская косметика и очищающие средства для лица дальше продаются на полках российских магазинов. Все эти бренды принадлежат таким корпорациям как PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever и Reckitt Benckiser Group – тем, кто заявил о выходе из России за исключением продажи необходимых товаров.

PepsiCo. Компания, имеющая крупный бизнес в сфере молочных продуктов в РФ, заявила, что перестанет продавать сладкие газированные напитки, и сосредоточится на производстве молока, сыра, йогуртов, детского питания и чипсов. На прошлой неделе, пишет WSJ, компанию критиковали по заказу 2,2 тонны картофеля с доставкой из Шотландии в Россию. Часть заказа на этой неделе направляется к агрессору.

Unilever. Также ранее заявила, что ограничит продажи до "основных товаров ежедневного потребления, изготовленных в России, для людей внутри страны". Например, как оказывается, – мороженое Инмарко, косметику брендов Черный жемчуг, Чистая линия и Бархатные ручки. Продолжаются и продажи детского бренда "Маленькая фея", производящего детскую косметику вроде бальзама для губ и лака для ногтей.

Procter & Gamble. Еще одна компания, которая пообещала продавать только товары "базовой и личной гигиены, в которых требуется большое количество российских семей и от которых зависит много людей". То есть, лезвия Gillette, до войны занимавшие 70% российского рынка товаров для бритья. В то же время собеседники издания отмечают, что компания повысила цены на лезвия на 50% из-за подорожания сырья и логистических затрат. Цены на стиральный порошок выросли на 25%, свыше 30% – на средства женской гигиены и почти на 50% – на детские подгузники. В комментарии представитель компании отметил, что P&G все же снизила производство и сконцентрировалась на дешевых и базовых товарах. Однако уточнить, что именно они изъяли из продажи, в компании отказались. P&G имеет заводы в Петербурге и Москве.

Reckitt Benckiser. Компания продолжила продажи линейки для удаления волос на теле Veet и ароматизатор воздуха Air Wick. RB также использовала прикрытие "обычными россиянами", чтобы продолжать продажи товаров "базовой гигиены и товаров для здоровья и ежедневных нужд". Компания обеспечивает работой около 1300 россиян.

Nestlé. Самая большая в мире компания по производству пищевых продуктов имеет в РФ шесть заводов, производящих, в частности, конфеты Комильфо и Сударушка. В компании сообщили, что все заводы работают, а 90% продаж Nestlé в России произведено внутри страны. На компанию трудятся более 7000 россиян. Напомним, что Nestlé не считает неэтичной работу в России, несмотря на войну против Украины и не учитывает давление украинских чиновников и международного сообщества.

Таким образом, рассказывает в комментарии WSJ профессор финансов Мичиганского университета Паоло Паскуариелло, компании называют товары "базовыми", даже если они не обеспечивают определенную медицинскую потребность. Вместо этого это похоже на попытку отбелить свой выбор и смягчить репутационные потери, которые они понесут.

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