Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать завод в РФ

Финский производитель шин Nokian Tyres заявил, что больше инвестирует в российское производство, но решил не закрывать свой завод в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Nokian Tyres шокированно следит за ситуацией в Украине, и мы надеемся на скорейшее дипломатическое решение этой трагедии.

Мы тесно контактируем с нашими украинскими работниками, помогали и помогаем им и их семьям быть в безопасности. Nokian Tyres также сделала пожертвование ЮНИСЕФ в помощь детям в зоне боевых действий в Украине", - заявили в компании.

Компания добавила, что не принимает заказы на грузовые шины из России.

"Продолжая производство шин для легковых машин в России, мы хотим гарантировать, что завод по-прежнему будет управляться и контролироваться компанией Nokian Tyres. Однако мы больше не будем инвестировать в российское производство", - добавили в Nokian Tyres.

"Мы будем продолжать оценивать ситуацию и готовы оперативно реагировать в случае необходимости", - резюмировали в компании.

Напомним:

Один из ведущих производителей шин в мире, французский Michelin Group, приостанавливает промышленную деятельность в РФ и экспорт в РФ.

Экономическая правда