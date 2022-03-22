Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать завод в РФ
Финский производитель шин Nokian Tyres заявил, что больше инвестирует в российское производство, но решил не закрывать свой завод в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Nokian Tyres шокированно следит за ситуацией в Украине, и мы надеемся на скорейшее дипломатическое решение этой трагедии.
Мы тесно контактируем с нашими украинскими работниками, помогали и помогаем им и их семьям быть в безопасности. Nokian Tyres также сделала пожертвование ЮНИСЕФ в помощь детям в зоне боевых действий в Украине", - заявили в компании.
Компания добавила, что не принимает заказы на грузовые шины из России.
"Продолжая производство шин для легковых машин в России, мы хотим гарантировать, что завод по-прежнему будет управляться и контролироваться компанией Nokian Tyres. Однако мы больше не будем инвестировать в российское производство", - добавили в Nokian Tyres.
"Мы будем продолжать оценивать ситуацию и готовы оперативно реагировать в случае необходимости", - резюмировали в компании.
Напомним:
Один из ведущих производителей шин в мире, французский Michelin Group, приостанавливает промышленную деятельность в РФ и экспорт в РФ.
Экономическая правда
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