Война против Украины будет стоить РФ больше, чем дефолт 1998 года

В результате вторжения в Украину российская экономика сократится на 8% в 2022 году, а дефолт 1998 года стоил стране сокращения ВВП на 5,4%.

Такую оценку дало рейтинговое агентство Fitch, сообщает российский Интерфакс.

Кроме того, агентство прогнозирует России 18% инфляции в этом году – это самый высокий темп, который у страны было с 2022 года. К 2023 году темпы роста цен замедлятся до 15%. Агентство прогнозирует, что Центробанк РФ будет дальше повышать ставку для сдерживания инфляции, и в этом году ставка может возрасти до 25%.

Мировой ВВП, при этом, вырастет на 3,5% вместо предварительно прогнозируемых 4,2%.

По РФ прогноз характеризуется особенно высокой степенью неопределенности, и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны и санкций, отмечает агентство.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - объясняет Fitch. При этом связанные с санкциями шоки выглядят существенными и будут продолжаться дольше, однако высокие цены на нефть и профицит счета текущих операций, что могло бы создать экономике агрессора определенную финансовую "подушку".

"Мы ожидаем резкого ухудшения финансовых условий, поскольку банкам трудно справиться с огромным санкционным давлением. Иностранные инвестиции будут снижаться из-за ограничения активности все большего количества международных компаний в России. Повышенная неопределенность сильно отразится на внутренних инвестициях", – пишет Fitch.

Запрет экспорта определенной российской продукции, введенной самой Россией, и эмбарго со стороны западных стран вместе с вероятнее всего приведет к падению объема торговли.

Напоминаем:

Экономисты JPMorgan Chase&Co. сообщили в отчете, что они ожидают сокращения валового внутреннего продукта на 7% в 2022 году, тогда как Bloomberg Economics прогнозирует падение на 9%.